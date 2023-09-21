Володина назвала два знака, на которых обрушится лавина денег: помощь свыше им гарантирована

Для Дев наступил плодотворный период, сказала астролог Василиса Володина.

Они получат как финансовое вознаграждение, так и моральное удовлетворение. Препятствий по продвижению к главной цели у них практически не будет. В сфере любовных отношений тоже все отлично.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Козероги проявят высокий профессионализм и предприимчивость, благодаря чему смогут добиться больших высот и огромных заработков. Главное — не тушеваться и вовремя проявлять инициативу на рабочем месте.

Источник: rsute.ru