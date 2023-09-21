Судьба Стрельцов, Козерогов, Водолеев и Рыб с 1 по 31 октября: разворот на 180° — пророчество

Тарологи в свежем прогнозе поделились предзнаменованием для некоторых знаков зодиака, предписав им важные перемены. Эти баловни судьбы должны прислушаться к своему шестому чувству.

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Стрельцы могут рассчитывать на то, что октябрь станет для них насыщенным периодом. Этому знаку зодиака придется пробудить в себе воина. Единственное, им лучше запастись терпением. Что бы не происходило вокруг Стрельцов, нужно держать фокус на результат. Многих ждет переезд или командировки.

От того как Козероги проживут этот месяц, будет зависеть их дальнейшая траектория движения. Все, за что возьмется этот знак зодиака, будет осуществляться легко. Козерог должен благодарить Вселенную за свою харизму и обаяние. Прожить октябрь они должны в моменте «здесь и сейчас».