Решающая миссия Тельцов, Раков, Дев и Скорпионов с 1 октября и на весь месяц — обнуление судьбы

Тарологи поделились свежим прогнозом на период с 1 октября и на весь месяц, назвав знаки зодиака с особой миссией. Их ждет тотальное перерождение.
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Тельцы
Нешуточные страсти в октябре будут разгораться у Тельцов. Их энергия бьет через край. Они хотят все и сразу: в отпуск, новые отношения, работать много и эффективно, сделать ремонт. Главная задача этого знака зодиака — запастись терпением, это поможет им добиться желаемого. Только в этом случае все действиях этого знака не будут похожи на пустое сотрясание воздуха. Энергию стоит направить в одну точку, причем сделать это уверенно.
Раки
Их ждет стабильный и размеренный период. Все те планы, которые Раки строили в последнее время, наконец-то воплотятся в жизнь. Однако торопить события не стоит. Действовать им лучше в комфортном темпе. Едва ли результат будет молниеносным. Главная задача этого знака зодиака — составить план, продумать свои шаги до мелочей и собрать в итоге спелые и сочные плоды. Многих ждут приятные известия о пополнении в семье.
Девы
Рожденным под этим созвездием придется проработать все свои старые установки и «неудачи» из прошлого, которые их тяготят до сих пор. Во многом это касается работы и личных отношений. Главная задача этого знака зодиака — сделать вывод на основе предыдущего негативного опыта. Также на повестке дня будет денежный вопрос. Трат у Дев будет много. Нужно позаботиться о подушке безопасности.
Скорпионы
У них в октябре произойдет много важных и значимых событий. Лучше всего обратить внимание на себя, найти опору. Это поможет Скорпионам разрешить спорные моменты. Главная задача этого знака зодиака — действовать четко, уверенно и справедливо. Скорпионам не стоит бояться брать на себя ответственность за свои действия. Фокус внимания будет смещен на отношения со второй половинкой.
По материалам marieclaire.ru