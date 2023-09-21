Решающая миссия Тельцов, Раков, Дев и Скорпионов с 1 октября и на весь месяц — обнуление судьбы

Тарологи поделились свежим прогнозом на период с 1 октября и на весь месяц, назвав знаки зодиака с особой миссией. Их ждет тотальное перерождение.

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Тельцы

Нешуточные страсти в октябре будут разгораться у Тельцов. Их энергия бьет через край. Они хотят все и сразу: в отпуск, новые отношения, работать много и эффективно, сделать ремонт. Главная задача этого знака зодиака — запастись терпением, это поможет им добиться желаемого. Только в этом случае все действиях этого знака не будут похожи на пустое сотрясание воздуха. Энергию стоит направить в одну точку, причем сделать это уверенно.

Раки

Их ждет стабильный и размеренный период. Все те планы, которые Раки строили в последнее время, наконец-то воплотятся в жизнь. Однако торопить события не стоит. Действовать им лучше в комфортном темпе. Едва ли результат будет молниеносным. Главная задача этого знака зодиака — составить план, продумать свои шаги до мелочей и собрать в итоге спелые и сочные плоды. Многих ждут приятные известия о пополнении в семье.