Называем трех фаворитов Дракона в 2024 году: ждет везение, любовь, деньги и счастье

Скорпионы, Козероги и Девы окажутся под покровительством Дракона в 2024 году. Именно их избрал символ года своими фаворитами.

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Под покровительством Дракона Девы осуществят свои самые заветные мечты в 2024 году. Это будет просто, приятно, легко.

Козероги окажутся на волне успеха в 2024-м. Их проекты, их идеи будут встречены на ура. Новое дело принесет большие деньги.

Скорпионы будут самыми удачливыми в 2024 году. Они могут получить огромные средства буквально из ниоткуда.

Источник: rsute.ru.