Что на самом деле ждет Овнов, Близнецов, Львов и Весов в октябре — карьера, деньги и любовь

Тарологи поделились свежим прогнозом на октябрь, назвав знаки зодиака с важной задачей и долгом перед судьбой. Их ждут важные события.

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Овны

Для них октябрь одновременно станет и сладким, и теплым периодом. Главная задача этого знака зодиака — научиться проявлять свои чувства, слышать и слушать. Окружающие будут тянуться к ним так, словно они магнит. Кому-то потребуется дельный совет, утешение или помощь. Овны примерят на себя роль психолога. При этом о своих нуждах забывать также не стоит. Интуиция поможет Овнам сделать правильный выбор в пользу дальнейшего развития и траектории движения.

Близнецы

Все внимание будет сосредоточено на финансовых вопросах. Эта тема будет вызывать у этого знака зодиака тревогу из-за нестабильных доходов и неустойчивого положения. Близнецам следует держаться подальше от сомнительных авантюр. Главная задача этого знака зодиака — не брать и не давать в долг, не инвестировать и не брать кредиты. Близнецы могут потерять больше, чем они приобретут. Зато в будущем у этого знака появится шанс улучить свое материальное состояние.