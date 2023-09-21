Что на самом деле ждет Овнов, Близнецов, Львов и Весов в октябре — карьера, деньги и любовь

Тарологи поделились свежим прогнозом на октябрь, назвав знаки зодиака с важной задачей и долгом перед судьбой. Их ждут важные события.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».
Овны
Для них октябрь одновременно станет и сладким, и теплым периодом. Главная задача этого знака зодиака — научиться проявлять свои чувства, слышать и слушать. Окружающие будут тянуться к ним так, словно они магнит. Кому-то потребуется дельный совет, утешение или помощь. Овны примерят на себя роль психолога. При этом о своих нуждах забывать также не стоит. Интуиция поможет Овнам сделать правильный выбор в пользу дальнейшего развития и траектории движения.
Близнецы
Все внимание будет сосредоточено на финансовых вопросах. Эта тема будет вызывать у этого знака зодиака тревогу из-за нестабильных доходов и неустойчивого положения. Близнецам следует держаться подальше от сомнительных авантюр. Главная задача этого знака зодиака — не брать и не давать в долг, не инвестировать и не брать кредиты. Близнецы могут потерять больше, чем они приобретут. Зато в будущем у этого знака появится шанс улучить свое материальное состояние.
Львы
Их ждет полная трансформация и важные перемены. Пришло время пересмотреть свое окружение, планы, мечты и проекты. Какие-то вещи перестанут приносить Львам удовольствие. Однако рубить с плеча не стоит. Главная задача этого знака — попробовать внести обновление в свою жизнь. К примеру, взять новые обязанности на службе или найти новый подход в отношениях с теми, кто их окружает.
Весы
Их ждет период созерцания. Этот знак зодиака выберет для себя позицию наблюдателя. Весы готовы принимать подарки судьбы. Что бы не принесла им жизнь, это нужно принять с благодарностью. К примеру, это могут быть новые люди, знакомства. Главная задача этого знака зодиака — прислушаться к себе, оставив переживания. Не стоит торопиться, нужно осмыслить то, что происходит вокруг с близкими и любимыми.
По материалам marieclaire.ru