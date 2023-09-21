Стрельцов, Козерогов и Рыб ждет трансформация судьбы: уже сейчас Вселенная готовит им сюрприз

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Не нужно переживать, события принесут только радостные перемены. Те, кто были бедными, обретут деньги, кто долго грустил — познают радости жизни.

Стрельцы, Козероги и Рыбы почувствуют внутри себя космическую энергию, будут полны сил для новых свершений и смело пойдут к исполнению своих желаний и тайных надежд.

Источник: rsute.ru