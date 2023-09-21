Стрельцов, Козерогов и Рыб ждет трансформация судьбы: уже сейчас Вселенная готовит им сюрприз

Счастье рядом. Фото: Global Look Press

Эти люди сами поразятся своей новой фантастической жизни.

Стрельцы, Козероги и Рыбы  избраны Вселенной для трансформации судьбы.

После 23 сентября им предстоит пережить ряд знаковых событий, после которых их жизнь уже никогда не будет прежней.

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Не нужно переживать, события принесут только радостные перемены. Те, кто были бедными, обретут деньги, кто долго грустил — познают радости жизни.

Стрельцы, Козероги и Рыбы почувствуют внутри себя космическую энергию, будут полны сил для новых свершений и смело пойдут к исполнению своих желаний и тайных надежд. 

Источник: rsute.ru

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