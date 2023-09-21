С какой силой в этот мир приходят Овны, Раки, Весы и Козероги — рождены с пророчеством

Астрологи назвали знаки зодиака, которые приходят в этот мир с особой силой и миссией. В этом их предназначение и пророчество.

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Овны — путь к самовыражению

Этот знак зодиака всегда будет говорить оппоненту то, что он думает. Иногда прямолинейность Овнов им вредит. Для того, чтобы достичь желаемого этот знак зодиака готов приложить неимоверные усилия, действуя чаще всего в одиночку. Делая мощные рывки, Овны быстро устают. Их задача научиться разумно тратить свою энергию и силы.

Раки — отдача в семью

Единственный знак зодиака, который так привязан к своим корням, истокам и традициям. Именно в семье Раки черпают силы для свершений. Главная ценность для них вовсе не богатство, а уютный дом, душевная близость и любовь к родной земле.