С какой силой в этот мир приходят Овны, Раки, Весы и Козероги — рождены с пророчеством

Астрологи назвали знаки зодиака, которые приходят в этот мир с особой силой и миссией. В этом их предназначение и пророчество.
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Овны — путь к самовыражению
Этот знак зодиака всегда будет говорить оппоненту то, что он думает. Иногда прямолинейность Овнов им вредит. Для того, чтобы достичь желаемого этот знак зодиака готов приложить неимоверные усилия, действуя чаще всего в одиночку. Делая мощные рывки, Овны быстро устают. Их задача научиться разумно тратить свою энергию и силы.
Раки — отдача в семью
Единственный знак зодиака, который так привязан к своим корням, истокам и традициям. Именно в семье Раки черпают силы для свершений. Главная ценность для них вовсе не богатство, а уютный дом, душевная близость и любовь к родной земле.
«Они всегда заботятся о своих тылах, своей семье и нуждаются в углублении в эти сферы жизни. Несмотря на это, эти люди наиболее тонко из всех выражают свою независимость и амбициозность», - добавили астрологи.
Весы — мастера дипломатии
Им легко удается лавировать между обстоятельствами. Они играючи приспосабливаются к переменчивым ситуациям, их влечет жажда всего нового — это касается и тенденций, и отношений, и взглядов на мир. Лучше всего представители этого знака работают в команде. Их окружают исключительно авторитетные персоны.
Козероги — труженики и карьеристы
Вот кто упрямо и неуклонно идет к поставленной цели. Им претит излишняя торопливость. Козероги выверяют до мелочей каждый свой шаг. Они привыкли ставить перед собой только высокие цели. Поэтому очень длительное время действуют строго в одном направлении. Распыляться Козероги не будут — им нужна цель, которая принесет выгоду. Они знаю, что лучше приберечь силы для мощного рывка, чем растратить всю энергию по пустякам.
По материалам elle.ru