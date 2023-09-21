Озвучен знак зодиака, чья судьба изменится в 2024 году: лучшее время для него, расцвет жизни

В 2024 году вступит в силу Зеленый Деревянный Дракон, который избрал своим фаворитом Скорпионов.
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Этим людям суждено пережить расцвет своей жизни, лучшие мгновения своего бытия.
Все 12 месяцев Скорпионы будут ощущать на себе покровительство Дракона. Каждый их шаг будет сопровождаться удачей и успехом.
Многие дела предстоит переделать Скорпионам в это время. Они могут смело строить серьезные планы на жизнь, не ущемляя себя в желаниях.
Источник: rsute.ru