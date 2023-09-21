Озвучен знак зодиака, чья судьба изменится в 2024 году: лучшее время для него, расцвет жизни

Счастье рядом. Фото: Global Look Press

Дракон будет помогать этим людям все 12 месяцев.

В 2024 году вступит в силу Зеленый Деревянный Дракон, который избрал своим фаворитом Скорпионов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Этим людям суждено пережить расцвет своей жизни, лучшие мгновения своего бытия.

Все 12 месяцев Скорпионы будут ощущать на себе покровительство Дракона. Каждый их шаг будет сопровождаться удачей и успехом.

Многие дела предстоит переделать Скорпионам в это время. Они могут смело строить серьезные планы на жизнь, не ущемляя себя в желаниях.

Источник: rsute.ru

Читайте также