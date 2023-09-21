Особенный день 23 сентября: Глоба предупредил, как нужно прожить эту осеннюю субботу, чтобы не навредить своей судьбе

23 сентября Солнце переходит в другой знак зодиака – из Девы в Весы. Также этот день особенный в связи с тем, что грядет осеннее Равноденствие. Астролог Богдан Глоба рассказал, что к этой субботе важно тщательно подготовиться и настроиться любому человеку, независимо от знака зодиака.

«В этот день ни в коем случае нельзя печалиться, чтобы не запечатать этим состоянием весь последующий осенний период. Плохой идеей также будет ругаться, тратить энергию на негативные дела и негативных людей и даже заниматься нелюбимым занятием», - предостерег Глоба-младший в своем Телеграм.

Важно построить день так, чтобы прожить его в гармонии с собой, думать о хорошем и обдумать последующий период, накопить уверенность в себе и зарядить светлыми мыслями самого себя и свой разум.

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