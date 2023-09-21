«Результат превзойдет ожидания»: Василиса Володина посулила денежный куш 21 сентября – кому

Астролог и телеведущая Василиса Володина старается держать подписчиков в соцсетях в курсе последних астрологических событий. Какие аспекты и ретроградности происходят, как и куда переместилось Солнце, и, самое главное, чем все это отражается на жизнях и судьбах людей – звездочет оповещает регулярно.

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Название рубрики «Хорошие новости» говорит само за себя. В ней астролог дает расклад с позитивного ракурса, и 21 сентября посулила денежную удачу тем, кто постарается.

«Если не удается взять напором — не давите. Ищите вариант, устраивающий обе стороны: станьте дипломатом, действуйте сообща. Компромисс не будет лежать на поверхности, придется хорошенько покопаться.

Но при должном терпении результат превзойдет ожидания, причем в самой конкретной форме — в дензнаках», - посулила Володина.