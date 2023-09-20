И будет вам счастье: что обязательно надлежит сделать Ракам, Скорпионам и Рыбам с 21 сентября — порочный круг разорван

Астролог Анжела Перл рассказала, что ждет 21 сентября представителей разных знаков зодиака.
Знаки стихии воды должны следовать следующим рекомендациям, чтобы разорвать порочный круг и почувствовать себя счастливыми.
Ракам нужно обратиться за помощью к опытным и знающим людям. В этот день лучше не торопиться, помните, что главное не скорость, а качество.
Скорпионы рискуют допустить ошибку. Побалуйте любимого человека сюрпризом, он это оценит. Чтобы восстановить жизненную энергию, вечер проведите наедине с собой.
У Рыб возможны деловые переговоры. Сосредоточьтесь, на кону ваше финансовое состояние и карьера. Свободное время посвятите любимому занятию.
По материалам rsute.ru