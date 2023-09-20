И будет вам счастье: что обязательно надлежит сделать Ракам, Скорпионам и Рыбам с 21 сентября — порочный круг разорван

Жизнерадостная девушка. Фото: Global Look Press

Каким сложится 21 день осени для знаков стихии воды.

Астролог Анжела Перл рассказала, что ждет 21 сентября представителей разных знаков зодиака.

Знаки стихии воды должны следовать следующим рекомендациям, чтобы разорвать порочный круг и почувствовать себя счастливыми.

Ракам нужно обратиться за помощью к опытным и знающим людям. В этот день лучше не торопиться, помните, что главное не скорость, а качество.

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Скорпионы рискуют допустить ошибку. Побалуйте любимого человека сюрпризом, он это оценит. Чтобы восстановить жизненную энергию, вечер проведите наедине с собой.

У Рыб возможны деловые переговоры. Сосредоточьтесь, на кону ваше финансовое состояние и карьера. Свободное время посвятите любимому занятию.

По материалам rsute.ru

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