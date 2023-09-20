И будет вам счастье: что обязательно надлежит сделать Ракам, Скорпионам и Рыбам с 21 сентября — порочный круг разорван

Астролог Анжела Перл рассказала, что ждет 21 сентября представителей разных знаков зодиака.

Знаки стихии воды должны следовать следующим рекомендациям, чтобы разорвать порочный круг и почувствовать себя счастливыми.

Ракам нужно обратиться за помощью к опытным и знающим людям. В этот день лучше не торопиться, помните, что главное не скорость, а качество.

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