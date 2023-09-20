В рамках зодиакального круга Овны, Тельцы и Козероги: какие события приведут к перерождению

Зодиакальный круг — это 12 созвездий, расположенных вдоль видимого годового пути Солнца. Он давно очерчен, и все знаки зодиака находятся в его рамках.
Что должны сделать с 20 сентября Овны, Тельцы и Козероги, спрогнозировала астролог Тамара Глоба. Не исключено, что эти события могут привести к перерождению знаков зодиака этой осенью.
Внимания Овнов потребуют финансы и дороги. Оценивайте происходящее разумно, положитесь на близких людей.
Тельцам не рекомендуется вступать в конфликты с окружающими. Берегите здоровье и деньги. Любые проблемы вам разрешить под силу, благодаря сообразительности.
Козероги легко справятся с трудностями при поддержке друзей. И еще и сами смогут оказать помощь другим там, где все остальные растеряются. Козерогам обещана удача в интеллектуальной деятельности.
По материалам телеграм-канала «Русское радио»