В рамках зодиакального круга Овны, Тельцы и Козероги: какие события приведут к перерождению

Зодиакальный круг — это 12 созвездий, расположенных вдоль видимого годового пути Солнца. Он давно очерчен, и все знаки зодиака находятся в его рамках.

Что должны сделать с 20 сентября Овны, Тельцы и Козероги, спрогнозировала астролог Тамара Глоба. Не исключено, что эти события могут привести к перерождению знаков зодиака этой осенью.

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