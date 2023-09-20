Очистится карма, линия судьбы переломится: что обязательно нужно сделать Львам, Девам и Весам с 20 по 30 сентября

Астролог Людмила Митрохина сделала прогноз на оставшиеся дни сентября. Что нужно сделать, чтобы очистить свою карму и переломить линию судьбы Львам, Девам и Весам?
Львам нужно обязательно проявить себя. Конец сентября — не время для лени. Возьмите себя в руки и поразите коллег, не упускайте счастливую возможность, подаренную вам звездами.
Девы могут очистить карму, проявив заботу о родных и близких. Девиз этих дней для Девы — милосердие. А еще для Дев с 20 по 30 сентября наступает период, когда они могут преобразиться внешне.
Весам нужно провести анализ в каждой сфере жизни. Навести порядок в финансах, сократить траты. А еще вспомните, о чем вы мечтали и какие ваши желания уже стали реальностью.
По материалам 7days.ru