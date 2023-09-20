Очистится карма, линия судьбы переломится: что обязательно нужно сделать Львам, Девам и Весам с 20 по 30 сентября

Астролог Людмила Митрохина сделала прогноз на оставшиеся дни сентября. Что нужно сделать, чтобы очистить свою карму и переломить линию судьбы Львам, Девам и Весам?

Львам нужно обязательно проявить себя. Конец сентября — не время для лени. Возьмите себя в руки и поразите коллег, не упускайте счастливую возможность, подаренную вам звездами.

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