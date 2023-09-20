Близнецы, Весы и Скорпионы, готовьтесь к переменам: вы стали зодиакальными любимчиками — кармические силы с вами

Близнецам звезды обещают, что проблемы сменятся возможностями. Опираться нужно на искусство и свои добрые связи. Уделите внимание финансам.

У Весов все очень переменчиво — колесо фортуны то поднимет ввысь, то скинет. Но в целом, вы сможете решить многие вопросы и сделать удачные покупки.

Скорпионам космос сулит приятные сюрпризы и перемены. Любящие люди подскажут верный путь.

По материалам телеграм-канала «Русское радио»