Близнецы, Весы и Скорпионы, готовьтесь к переменам: вы стали зодиакальными любимчиками — кармические силы с вами

Жизнерадостная девушка. Фото: Global Look Press

Начиная с 20 сентября, представителям этих знаков зодиака нужно быть готовыми к сюрпризам от звезд.

Известный астролог Тамара Глоба сделала прогноз для разных знаков зодиака. Судя по расположению небесных светил, с 20 сентября настоящими зодиакальными счастливчиками себя почувствуют рожденные под созвездиями Близнецов, Весов и Скорпиона.

Кармические силы настроены помогать именно им.

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Близнецам звезды обещают, что проблемы сменятся возможностями. Опираться нужно на искусство и свои добрые связи. Уделите внимание финансам.

У Весов все очень переменчиво — колесо фортуны то поднимет ввысь, то скинет. Но в целом, вы сможете решить многие вопросы и сделать удачные покупки.

Скорпионам космос сулит приятные сюрпризы и перемены. Любящие люди подскажут верный путь.

По материалам телеграм-канала «Русское радио»

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