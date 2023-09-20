Близнецы, Весы и Скорпионы, готовьтесь к переменам: вы стали зодиакальными любимчиками — кармические силы с вами

Известный астролог Тамара Глоба сделала прогноз для разных знаков зодиака. Судя по расположению небесных светил, с 20 сентября настоящими зодиакальными счастливчиками себя почувствуют рожденные под созвездиями Близнецов, Весов и Скорпиона.
Кармические силы настроены помогать именно им.
Близнецам звезды обещают, что проблемы сменятся возможностями. Опираться нужно на искусство и свои добрые связи. Уделите внимание финансам.
У Весов все очень переменчиво — колесо фортуны то поднимет ввысь, то скинет. Но в целом, вы сможете решить многие вопросы и сделать удачные покупки.
Скорпионам космос сулит приятные сюрпризы и перемены. Любящие люди подскажут верный путь.
По материалам телеграм-канала «Русское радио»