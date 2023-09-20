Зодиакальные развороты: Глоба указала на три знака зодиака с перенаправленной линией судьбы

Зодиакальный круг. Фото: Global Look Press

Кого ждут поворотные события и перемены.

Известный астролог Тамара Глоба сделала прогноз, указав на три знака зодиака, у которых все будет идти нестабильно — возможны перемены, сюрпризы, проблемы обернутся возможностями. Все это — с 20 сентября.

У Близнецов проблемы на службе сменятся возможностями. Получите новые вести, опору найдете в искусстве и добрых связях.

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Колесо фортуны то скинет Весы вниз, то повысит их шансы на успех. Весы смогут решить часть вопросов и сделать удачные покупки.

Скорпионам нужно быть готовыми к сюрпризам и переменам. Нужный путь подскажут любящие люди.

По материалам телеграм-канала «Русское радио»

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