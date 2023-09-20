Только один знак так взлетит в карьере за семь дней: просто восторг, деньги огромные

Для Тельцов осеннее равноденствие 2023 года принесет решительные изменения в карьере и профессиональной сфере.

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Тельцов будет мучить вопрос, действительно ли они удовлетворены своей текущей работой.

Наступивший сезон может стать временем изменений и переходов. Тельцам суждено принять серьезные решения относительно своего профессионального поприща, которые повлияют на их будущее.

Вполне вероятно, что, сменив работу, Тельцы достигнут высоких заработков и взлета в карьере.

Источник: rsute.ru