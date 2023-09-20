Для Овнов, Раков, Скорпионов, Стрельцов через два дня откроется портал в счастье: деньги нахлынут

Сразу несколько знаков зодиака через два дня ощутят на себе благоприятную энергию Вселенной. Она уготовила им новую счастливую судьбу, которая начинает свою трансформацию уже сейчас!

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Луна в первой четверти в Стрельце осветит зону удачи Овнов, напомнив им, что прошлое не должно определять будущее. В это время они смогут освободиться от багажа прошлых ошибок и поймут, как достичь счастья в будущем.

Ракам придут мысли о повышении своего благополучия. Они не будут пустыми, эти люди четко поймут, как достичь благости. Помните, что удача находится внутри вас.

Луна в Стрельце поможет Скорпионам освободиться от старых блокировок. Они пересмотрят свои убеждения и устремятся к мечте семимильными шагами.

Уважение к собственному развитию и изменениям, которые переживают Стрельцы, помогут им стать более уверенными. Теперь их ничто не будет сдерживать. Деньги потекут в их кошельки потоком.

Источник: rsute.ru