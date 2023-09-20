Какой знак Дракон избрал своим фаворитом: будет счастье весь 2024 год — придут деньги и любовь

В 2024 году Зеленый Деревянный Дракон определил своего фаворита среди знаков зодиака. Он решил помогать в каждом шаге людям, которые родились под созвездием Скорпиона.

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Скорпионы под покровительством Дракона сумеют осуществить свою заветную мечту, добиться тех высот, о которых могли ранее только грезить.

На каждом своем шагу Скорпионы будут чувствовать в 2024-м теплую энергию высших сил, которые будут их оберегать от невзгод и направлять на правильный добрый путь.

Ставьте самые смелые цели и решительно идите к их исполнению! Зеленый Деревянный Дракон обязательно вас поддержит!

Источник: rsute.ru