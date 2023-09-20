Что ждет Овнов, Тельцов, Львов и Дев с 20 сентября: Глоба — миссия на остаток месяца

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась прогнозом на сентябрь, рассказав некоторым знака зодиака, что их ждет в конце месяца.
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Овны
Им следует уделить больше внимания работе. Это принесет Овнам полезный опыт, знания и дополнительный источник дохода. Активный период потребует от них больших усилий. Единственное предупреждение — этому знаку зодиака не стоит сбрасывать свое раздражение на окружающих. И лучше всего не затевать скандалы. Месяц удачен для любви.
Тельцы
Займутся домом, детьми, семьей, бытовыми вопросами. Кого-то ждет отдых с любимым человеком. Сентябрь в полной мере удачен и в плане работы. С середины месяца Тельцам захочется заняться собой и любимыми. Их продвижение в творчеством и личном плане. Все, что было связано с прежними возможностями, будет востребовано.
Львы
Для рожденных под этим созвездием сентябрь станет бурным периодом. Ожидается много поездок и путешествий. В конце месяца им следует уделить внимание своим связям, исключив случайные знакомства. Львам ни в коем случае нельзя связываться с авантюристами, они изменят их жизнь в худшую сторону. Лучше всего придерживаться старых традиций.
Девы
Перед этим знаком зодиака встанет тема выбора между личным и общественным, между любовью и семьей. Девы будут активно пытаться зарабатывать деньги. В этом им помогут друзья.
«В этом месяце придет успех, касающийся дальних дорог, поездки принесут большое счастье. Нужно обратить внимание на личные проблемы», - добавила астролог.