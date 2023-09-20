Что ждет Овнов, Тельцов, Львов и Дев с 20 сентября: Глоба — миссия на остаток месяца

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась прогнозом на сентябрь, рассказав некоторым знака зодиака, что их ждет в конце месяца.

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Овны

Им следует уделить больше внимания работе. Это принесет Овнам полезный опыт, знания и дополнительный источник дохода. Активный период потребует от них больших усилий. Единственное предупреждение — этому знаку зодиака не стоит сбрасывать свое раздражение на окружающих. И лучше всего не затевать скандалы. Месяц удачен для любви.

Тельцы

Займутся домом, детьми, семьей, бытовыми вопросами. Кого-то ждет отдых с любимым человеком. Сентябрь в полной мере удачен и в плане работы. С середины месяца Тельцам захочется заняться собой и любимыми. Их продвижение в творчеством и личном плане. Все, что было связано с прежними возможностями, будет востребовано.