Ангел обнимет за плечи: Глоба указала на три знака зодиака, которые получат поддержку высших сил — свершится все

Астролог Тамара Глоба, прогнозы которой в большинстве случаев оправдываются, рассказала, каких событий в жизни стоит ждать представителям разных знаков зодиака.
Некоторые получат поддержку высших сил и почувствуют, что их словно ангел-хранитель обнимает за плечи.
Удачи ждут Тельцов в учебной деятельности. Чтобы не сбиться с верного пути, лучше не поддаваться эмоциям.
Львам обещан успех в творчестве и обучении. На работе лучше не вступать в споры с руководством.
Стрельцов порадуют друзья издалека. Избегайте закулисных интриг, предупрежден – вооружен.
По материалам телеграм-канала «Русское радио»