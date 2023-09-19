Ангел обнимет за плечи: Глоба указала на три знака зодиака, которые получат поддержку высших сил — свершится все

Астролог Тамара Глоба, прогнозы которой в большинстве случаев оправдываются, рассказала, каких событий в жизни стоит ждать представителям разных знаков зодиака.

Некоторые получат поддержку высших сил и почувствуют, что их словно ангел-хранитель обнимает за плечи.

Удачи ждут Тельцов в учебной деятельности. Чтобы не сбиться с верного пути, лучше не поддаваться эмоциям.

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