Овны, Тельцы и Близнецы, линия судьбы развернется: что назначено звездами и судьбой с 20 по 30 сентября

Овен — первый счастливчик наступившего периода. Пришло время выдохнуть и просто наслаждаться жизнью.

Череда приятных и радостных событий обещается Тельцам. И все они будут связаны со второй половинкой. Под пристальным вниманием нужно держать финансы.

Близнецов ждут приятные сюрпризы от близких родственников. Звезды явно расположены к Близнецам, наступает лучшее время, чтобы раскрасить яркими красками личную жизнь.

По материалам 7days.ru