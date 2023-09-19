Овны, Тельцы и Близнецы, линия судьбы развернется: что назначено звездами и судьбой с 20 по 30 сентября

Жизнерадостная девушка. Фото: Global Look Press

В зодиакальные любимчики попали сразу несколько представителей знаков зодиака.

Астролог Людмила Митрохина рассказала, для каких знаков зодиака оставшиеся дни сентября станут по-настоящему счастливыми.

Линия судьбы развернется для Овнов, Тельцов и Близнецов. Звездами и судьбой им назначены позитивные события.

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Овен — первый счастливчик наступившего периода. Пришло время выдохнуть и просто наслаждаться жизнью.

Череда приятных и радостных событий обещается Тельцам. И все они будут связаны со второй половинкой. Под пристальным вниманием нужно держать финансы.

Близнецов ждут приятные сюрпризы от близких родственников. Звезды явно расположены к Близнецам, наступает лучшее время, чтобы раскрасить яркими красками личную жизнь.

По материалам 7days.ru

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