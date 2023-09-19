Овны, Тельцы и Близнецы, линия судьбы развернется: что назначено звездами и судьбой с 20 по 30 сентября

Астролог Людмила Митрохина рассказала, для каких знаков зодиака оставшиеся дни сентября станут по-настоящему счастливыми.
Линия судьбы развернется для Овнов, Тельцов и Близнецов. Звездами и судьбой им назначены позитивные события.
Овен — первый счастливчик наступившего периода. Пришло время выдохнуть и просто наслаждаться жизнью.
Череда приятных и радостных событий обещается Тельцам. И все они будут связаны со второй половинкой. Под пристальным вниманием нужно держать финансы.
Близнецов ждут приятные сюрпризы от близких родственников. Звезды явно расположены к Близнецам, наступает лучшее время, чтобы раскрасить яркими красками личную жизнь.
По материалам 7days.ru