Овны, Тельцы, Близнецы и Раки, важное сообщение для вас: какая участь ждет в старости — карма по знаку зодиака

Какая участь ждет нас в старости, предопределено гороскопом и кармой.
Овны в старости будут активны — походы, лыжи, коньки, зарядка по утрам. Если же Овны заболеют и не смогут вести активную жизнь, то их близким придется туго. Овны способны вывести из себя окружающих.
Тельцы к старости стараются скопить хоть какое-то состояние. Мысль о деньгах греет им душу. Если же Тельцы к старости остаются без накоплений, то становятся сварливыми и желчными.
Близнецы до глубокой старости остаются приветливыми и доброжелательными людьми. Они всегда найдут себе компанию по интересам.
Раки предпочитают проводить старость в окружении близких, детей и внуков. Если Раков оставить в одиночестве, они могут впасть в депрессию и меланхолию.
По материалам gurni.ru