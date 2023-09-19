Овны, Тельцы, Близнецы и Раки, важное сообщение для вас: какая участь ждет в старости — карма по знаку зодиака

Пожилая пара занимается йогой и медитацией. Фото: Global Look Press

То, какой будет ваша старость, зависит и от гороскопа.

Какая участь ждет нас в старости, предопределено гороскопом и кармой.

Овны в старости будут активны — походы, лыжи, коньки, зарядка по утрам. Если же Овны заболеют и не смогут вести активную жизнь, то их близким придется туго. Овны способны вывести из себя окружающих.

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Тельцы к старости стараются скопить хоть какое-то состояние. Мысль о деньгах греет им душу. Если же Тельцы к старости остаются без накоплений, то становятся сварливыми и желчными.

Близнецы до глубокой старости остаются приветливыми и доброжелательными людьми. Они всегда найдут себе компанию по интересам.

Раки предпочитают проводить старость в окружении близких, детей и внуков. Если Раков оставить в одиночестве, они могут впасть в депрессию и меланхолию.

По материалам gurni.ru

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