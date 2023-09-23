Грубые и злобные: пять имен женщин, которым нельзя становиться начальницами – они унижают подчиненных

Многие женщины становятся отличными начальниками – в меру строгими, в меру идущими навстречу, умеющими сочетать выполнение обязанностей и хорошее отношение с подчиненными. Но некоторые женские имена, увы, говорят о том, что их обладательницам ни в коем случае нельзя давать в руки бразды правления. Список для наших читательниц составила таролог Галина Янко.

Алла – оскорбляет и требует подобострастия

Аллы могут быть хорошими лидерами, но становятся ужасными начальницами. Они не только любят чрезмерно контролировать ситуацию, но и получают удовольствие от того, что подчиненные хвалят их и постоянно подлизываются к ним. Они относятся к своим работникам как к одноразовому имуществу и оскорбляют их не только за спиной, но и в лицо.

Хуже того, любые предложения по улучшению бизнеса, независимо от того, насколько мягко или искренне они высказаны, они воспринимают как пощечину и начинают обороняться. Им нравится иметь власть над другими людьми, они будут постоянно напоминать вам, что вы нуждаетесь в них гораздо больше, чем они в вас. И неважно, насколько они некомпетентны, они найдут способ свалить вину на вас.

Дарья – не дает другим двигаться наверх

Как начальницы, они не примут «нет» в качестве ответа. Когда они прикажут вам прыгнуть, они ожидают, что вы спросите: «Как высоко?», уже находясь в воздухе. Если они заподозрят хотя бы малейший намек на нелояльность, то будут считать вас предателем и сделают все возможное, чтобы подорвать ваше продвижение по службе и заставить вас не спать по ночам, гадая, останетесь ли вы на работе утром.

Валерия – перекладывают всю работу на подчиненных

Эти женщины хорошо умеют делегировать ответственность - даже слишком хорошо. Они считают себя руководителями, которым не нужно делать никакой реальной работы. Им нравится перекладывать почти всю работу на своих подчиненных и присваивать себе все их заслуги.

Они просто наслаждаются ролью босса, но не любят пачкать руки в процессе работы. И они ясно дадут вам это понять - им не нужно стараться, потому что они знают, что вы их прикроете. А если не прикроете - они найдут, кем вас заменить.

Оксана – обижает своих сотрудников

Кажется противоречием, что из Оксан, которые лучше всех умеют общаться, не получится идеальных начальниц. Когда они делают комплименты сотрудникам и подбадривают их, лучше них нет никого. Но обратная сторона заключается в том, что они так же красноречиво и откровенно выказывают свое негативное отношение к сотрудникам.

Их комментарии могут быть оскорбительными и унизительными, что может пронзить работника до глубины души и заставить его чувствовать себя не только недооцененным, но и обиженным.

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Яна – чересчур строга и придирчива

Они никогда не участвуют ни в какой офисной политике, они всегда судят о вас по результатам работы, но делают это слишком строго, не оставляя пространство для проб и ошибок, для нормального обучения. Они знают слабые места членов своей команды, поэтому обмануть их нелегко. В случае чего они не полезут за словом в карман, а в случае повторной ошибки вы можете быть уволены одним днем.

