Зодиакальный круг очерчен, не вырваться: что ждет Козерогов, Водолеев и Рыб с 20 по 30 сентября — судьбоносный период

Зодиакальный круг. Фото: Global Look Press

Астрологический прогноз на период с 20 по 30 сентября.

Знаки зодиака расположены в зодиакальном круге, за пределы которого никто еще не выходил. Что назначено звездами и судьбой, то и произойдет.

Каких судьбоносных событий ждать Козерогам, Водолеям и Рыбам в период с 20 по 30 сентября, спрогнозировала астролог Людмила Митрохина.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

У Козерогов с 20 сентября начинается судьбоносный период. Придется брать на себя ответственность и принимать важные решения.

Водолеев могут шокировать близкие. Но не давайте волю эмоциям, если они случатся, то возможен разрыв отношений. А в остальном у вас — зеленый свет.

Рыбы будут сконцентрированы только на себе. Они долгое время думали о других, настала очередь улучшить свою судьбу.

По материалам 7days.ru

Читайте также