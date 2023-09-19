Зодиакальный круг очерчен, не вырваться: что ждет Козерогов, Водолеев и Рыб с 20 по 30 сентября — судьбоносный период

У Козерогов с 20 сентября начинается судьбоносный период. Придется брать на себя ответственность и принимать важные решения.

Водолеев могут шокировать близкие. Но не давайте волю эмоциям, если они случатся, то возможен разрыв отношений. А в остальном у вас — зеленый свет.

Рыбы будут сконцентрированы только на себе. Они долгое время думали о других, настала очередь улучшить свою судьбу.

По материалам 7days.ru