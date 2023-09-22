Обречены быть бездомными: пять имен мужчин, которым не суждено иметь собственное жилье

Таролог Галина Янко перечислила имена мужчин, на пути которых к желанной недвижимости стоят страх, неуверенность и недостаток знаний.

Аркадий – не умеет управлять деньгами

Аркадий плохо ориентируется в финансовых инструментах и стратегиях инвестирования. Это затрудняет достижение финансового успеха, в особенности, когда речь идет о недвижимости. Этим мужчинам свойственна растерянность в вопросах управления деньгами, инвестирования и накопления, поэтому немногие из них способны приобрести собственное жилье.

Василий – влезает в долги

Отсутствие дисциплины в финансовом планировании, вложении и сбережении денег может препятствовать приобретению недвижимости. Носителям этого имени свойственны неразумные расходы, накопление долгов и некоторая безответственность, которая может привести к финансовым трудностям.

Георгий – боится рисковать

Эти мужчины боятся идти на риск и принимать финансовые обязательства. Страх перед потерей денег может привести к слишком консервативному подходу к инвестициям, в результате чего они одну за другой упускают выгодные возможности обзавестись недвижимостью.

Данил – творческая личность, витающая в облаках

Отсутствие амбиций в сфере образования и профессионального развития может серьезно ограничивать их возможности. Они склонны «витать в облаках» в то время, когда остальные думают о карьере и строят финансовый фундамент свой жизни. Если им удается монетизировать свои творческие порывы, все возможно, но большинству из них приходится спустится с небес на землю и наверстывать упущенное.

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Сергей – боится ипотеки

Носителям этого имени часто не хватает в жизни структуры и чувства ответственности. Они могут испытывать страх перед обязательствами, связанными с приобретением недвижимости, такими как ипотечные платежи, обслуживание и ремонт. Это может приводить к бесконечным проволочкам или вовсе отказу от решения приобрести жилье.

Недостаток информации о рынке недвижимости, правовых и финансовых аспектах может вызвать сомнения и неуверенность, которые им сложно преодолеть из-за недостатка внутренней дисциплины.

