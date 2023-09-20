Что на самом деле ждет Тельцов, Львов, Водолеев и Рыб с 20 сентября до 17 октября — программа судьбы

Астролог Ирина Орлова поделилась прогнозом до 17 октября, назвав знаки зодиака с особой задачей.

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Тельцы

С середины сентября и до 17 октября им следует следить за своими финансами. Звезды советуют им более настороженно относиться к новым проектам, предложениям. Особенно если речь заходит о финансировании или инвестициях. Погоня за легкими деньгами не принесет этому знаку зодиака желаемого. Рассчитывать Тельцы должны на холодный ум и взвешенный подход. Внимания и заботы также потребуют дети. Постарайтесь ничего не упустить.

Львы

Станут везунчиками — вплоть до середины октября они будут наслаждаться достижениями предыдущего месяца и самоутверждаться в новом статусе. Львов ожидают встречи и знакомства. А также деловые переговоры и дружеское общение. Им важно держаться в стороне от звездной болезни. Кроме того, стоит обуздать в себе транжиру. Включите режим экономии, лишняя трата средств пока ни к чему.