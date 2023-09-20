Долг Козерогов, Водолеев и Рыб — осталось 11 дней: судьбоносный период до 30 сентября

Астролог Людмила Митрохина поделилась прогнозом на период с 20 по 30 сентября, назвав знаки зодиака, которых ждет мощный рывок вперед и судьбоносные перемены. Они не стоят на месте — в чем их миссия.

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У Козерогов начинается судьбоносный период. Рожденные под этим созвездием возьмут на себя ответственность и будут решать самые важные задачи. К делу им стоит подойти серьезно. Вот для кого положительный аспект Меркурия и Юпитера откроет период карьерного и финансового роста. Все сложится максимально, если они проявят целеустремленность и сумеют сохранить позитив в любой ситуации.