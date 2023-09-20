Решающее преимущество Близнецов, Дев, Стрельцов и Рыб — условие для их счастья в жизни

Астрологи назвали главное преимущество некоторых знаков зодиака — в чем они черпают силы для своих побед.

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Близнецы — владеют информацией

Этот знак зодиака самый подвижный. Про них принято говорить: «впереди планеты всей». Близнецы чутко схватывают дух времени, им не нужно адаптироваться к обществу или к обстоятельствам, каким-то событиям. Единственное, в чем нуждаются люди этого знака, — в постоянной интеллектуальной стимуляции. Она делает их по-настоящему полезными и интересными собеседниками.

«Именно Близнецы считаются лучшими советчиками. Они умеют смотреть на проблему под разными углами и оперируют огромным количеством информации», — заверили астрологи.

Дева — практичность и трудолюбие

Их отличает дисциплина, уникальная разборчивость и умение созидать. Это позволяет Девам в любых ситуациях сделать правильный выбор. Одно только умение лавировать и менять курс дает этому знаку зодиака способность адаптироваться к любым условиям.