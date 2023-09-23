Девы, Львы, Раки: нагрузки привезут к неожиданным поворотам с 23 сентября

Сегодняшний день может быть неблагоприятным для вашего здоровья.

Девы

Возможно, вы или кто-то из ваших близких решит, что настало время побороть вредную привычку. Для того чтобы отказаться от нее, вам может потребоваться удалить все соблазны из своего ближайшего окружения.

Если вы испытываете трудности в борьбе с этой привычкой, рассмотрите возможность обратиться к врачу или специализированной организации по помощи в преодолении зависимостей.

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Львы

Чрезмерная физическая нагрузка может привести к проблемам, таким как боли в пояснице и головные боли. Важно не перегружать себя. Попробуйте использовать техники релаксации, такие как медитация и йога, чтобы снять напряжение. Кроме того, обратите внимание на свою осанку, чтобы поддерживать правильное положение тела.

Раки

Сегодня проблемы, связанные с весом, могут вызывать особый стресс. Если у вас есть проблемы с артериальным давлением, важно тщательно следить за своим здоровьем и соблюдать рекомендации по диетическому питанию. Будьте бдительны и обратите внимание на свое самочувствие.