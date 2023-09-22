Весы, Стрельцы и Козероги: с 22 сентября этих людей ждут серьезные проблемы - какие именно

Сегодняшний день обещает быть нестабильным, когда планы могут сорваться, недомолвки приводят к проблемам, а мелкие неурядицы могут вырасти в серьезные трудности.

Весы

Будьте готовы к внезапным изменениям в расписании, которые могут вызвать беспокойство. Вам может быть предложена работа, которая может быть выгодной в долгосрочной перспективе, но связана с неудобными условиями. Помните, что у вас есть право отказаться, если это не соответствует вашим интересам и ценностям.

Стрельцы

Горячие разговоры могут вызвать некоторое расстройство. Постарайтесь не принимать замечания близко к сердцу. Слова, произнесенные на эмоциях, могут быть необдуманными. Хотя может быть трудно сдержать обиду, конфликт скоро утихнет.

Козероги

Изменения, происходящие на вашем рабочем месте, могут вызвать неудобства. Вам может потребоваться пройти тест или предоставить другие подтверждения своих навыков и знаний. Будьте готовы к этому и докажите свою компетентность.

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