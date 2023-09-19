Раков, Львов и Стрельцов Дракон выбрал своими фаворитами: 2024 год станет для них особенным

Раки, Львы и Стрельцы будут отличаться особенной везучестью в грядущем 2024 оду. Им будет благоволить и помогать сам Дракон, символ этого времени.

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Раки увидят в 2024 году невероятные возможности, которыми мгновенно воспользуется и не прогадают. Придут деньги, удача, любовь.

Для Львов 2024 год станет невероятно успешным. Они будут чувствовать себя настоящими королями.

Стрельцы совершат путь своей мечты и увидят многие блага. Их заветные мечты сбудутся.

Источник: rsute.ru.