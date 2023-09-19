Что должны сделать Девы, Весы, Скорпионы и Стрельцы с 20 по 30 сентября: миссия на остаток месяца

Астролог Людмила Митрохина поделилась прогнозом на период с 20 по 30 сентября, назвав знаки зодиака, которые должны прислушаться к своей интуиции.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Девы должны проявить свое милосердие. Именно в этот период им выпадет шанс «очиститься», речь идет и об их карме. Сделать это они смогут, если проявят максимальную заботу о родственниках и близких. Звезды призывают их подумать о духовном развитии. С 20 по 30 сентября они могут преобразиться внешне.

Весам стоит проанализировать все свои сферы жизни. Навести порядок в финансах и сократить траты. Этот знак зодиака должен вспомнить, о чем он мечтал, и какие желания смог реализовать. Многое этому знаку зодиака уже удалось сделать.