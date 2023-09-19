Что должны сделать Девы, Весы, Скорпионы и Стрельцы с 20 по 30 сентября: миссия на остаток месяца

Астролог Людмила Митрохина поделилась прогнозом на период с 20 по 30 сентября, назвав знаки зодиака, которые должны прислушаться к своей интуиции.
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Девы должны проявить свое милосердие. Именно в этот период им выпадет шанс «очиститься», речь идет и об их карме. Сделать это они смогут, если проявят максимальную заботу о родственниках и близких. Звезды призывают их подумать о духовном развитии. С 20 по 30 сентября они могут преобразиться внешне.
Весам стоит проанализировать все свои сферы жизни. Навести порядок в финансах и сократить траты. Этот знак зодиака должен вспомнить, о чем он мечтал, и какие желания смог реализовать. Многое этому знаку зодиака уже удалось сделать.
Скорпионы будут налаживать отношения с женщинами. Этому знаку зодиака придется научиться правильно выражать свои чувства. Скорпионы должны понять, с кем именно им нужно завести «полезные» связи. Это станет прочным фундаментом их будущих побед.
Стрельцы могут ощутить давление. И связано оно будет с физическим недомоганием. Лучше всего сразу обратиться к врачу. Самое главное, что в период с 20 по 30 сентября, этот знак зодиака получит особый дар. И связан он с приятным — с финансовым обогащением. Этот знак зодиака может рассчитывать на получение суммы, о которой они и не мечтали.
По материалам 7days