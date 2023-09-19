Какой силой с рождения наделены Тельцы, Львы, Скорпионы и Водолеи — долг перед судьбой

Астрологи назвали знаки зодиака и силу, которой они наделены с рождения. В этом их предназначение, миссия и долг перед судьбой.
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Тельцы
Преуспевают в денежных вопросах — эта их сильная сторона. Девиз этого знака зодиака: «Терпение и труд все перетрут». Представители этого зодиакального круга как никто любят деньги и знают, как их можно заработать. Талант Тельца в том, что за короткий период времени он может мобилизовать в себе в силы и выполнить работу, уложившись в минимальные сроки.
Львы
Ими руководит творческая натура. Львы никогда не будут размениваться по мелочам. На подвиги они готовятся долго, чтобы потом проявить весь свой потенциал. Реализуясь сам как лидер, этот знак зодиака покровительствует и другим.
Скорпионы
Люди этого созвездия всю жизнь проходят трансформацию. Они умеют долго копить эмоциональную энергию, которая легко перерождается в способность безвозвратно менять жизни и судьбы. Скорпионы также могут манипулировать своим окружением. Они знают, как помочь близким пройти адаптацию.
«Идеальным символом энергии Скорпиона является сгорающий и вновь возрождающийся Феникс», - добавили астрологи.
Водолеи
На первом месте для них идея. Они привыкли мыслить систематически и научно. Водолеи могут проявить настойчивость. Им также крайне не нравится допускать ошибки, как результат вспыльчивости. Люди этого знака устремлены в будущее, но им претит импульсивность. Они привыкли получать награду за свою смелость. Им важно проявить целеустремленность и настойчивость в погоне за своим будущем.
По материалам elle.ru