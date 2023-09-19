Какие возможности судьба откроет Тельцам, Близнецам, Ракам и Львам с 20 по 30 сентября

Астролог Людмила Митрохина поделилась прогнозом на период с 20 по 30 сентября, назвав знаки зодиака, перед которым судьба откроет перспективы и возможности. Им будет сопутствовать удача.

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Тельцы могут рассчитывать на то, что все их планы будут нести позитивный характер. В целом их ждет череда приятных событий. В первую очередь они будут связаны со второй половинкой. Главное — уследить за своими финансами. Звезды советуют им тщательно все рассчитать и записать бюджет на ближайшие недели.

Близнецов ждет сюрприз от родственников. И он окажется приятным. Одиноким представителям знака нужно почаще быть на людях. До 30 сентября есть шанс проявить все свои таланты. Близнецы могут встретить свою вторую половинку.