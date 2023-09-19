Главный счастливец по дате рожления — время наслаждаться жизнью: удача прет до 30 сентября

Астролог Людмила Митрохина назвала главного счастливца среди знаков зодиака, который станет абсолютным фаворитам Вселенной на ближайшие 10 дней.

С 20 по 30 сентября этот баловень судьбы будет получать все то, что он заслужил, придут щедрые дары и благодарность от высших сил. И причиной тому полнолуние и положительный аспект Меркурия и Юпитера.

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