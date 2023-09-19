Главный счастливец по дате рожления — время наслаждаться жизнью: удача прет до 30 сентября

Астролог Людмила Митрохина назвала главного счастливца среди знаков зодиака, который станет абсолютным фаворитам Вселенной на ближайшие 10 дней.
С 20 по 30 сентября этот баловень судьбы будет получать все то, что он заслужил, придут щедрые дары и благодарность от высших сил. И причиной тому полнолуние и положительный аспект Меркурия и Юпитера.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».
Этими счастливчиками станут Овны (21 марта по 20 апреля) — первый везунчик этого периода до 30 сентября. Представители этого зодиакального круга наконец-то смогут выдохнуть и начать плыть по течению. Вселенная освободит их от намерений что-то и кому-то доказывать и пытаться лепить из себя лучший образец, котором все вокруг будут восхищаться и с которого будут брать пример.
«Пришло время просто наслаждаться жизнью», — добавила астролог.
По материалам 7days