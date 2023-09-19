Близнецам, Львам, Стрельцам через пять дней Вселенная откроет код удачи: редкое везение

Через пять дней Вселенная повернется лицом сразу к трем знакам зодиака. Она станет благоволить Близнецам, Львам и Стрельцам.

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Эти люди мгновенно ощутят на себе благоприятную энергию высших сил и их поддержку.

Он поймут, что их жизненный путь стал более легким и удачливым. То, что им не давалось долгое время, вдруг сдвинется с места. Все новые проекты будут обречены на успех.

Любые финансовые мечты начнут оборачиваться живыми деньгами.

Источник: rsute.ru