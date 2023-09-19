Стрельцы найдут любовь в октябре, Рыбы — в ноябре, Тельцы и Близнецы уже скоро: когда свадьба

Согласно гороскопу на осень, многие знаки зодиака смогут встретить в этот период любовь всей своей жизни и даже задуматься о браке.

Тельцы и Близнецы способны на большие чувства уже сейчас, буквально со дня на день их личная жизнь перевернется.

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Стрельцы могут встретить свою вторую половинку в октябре, а Рыбы — в ноябре.

Это будут настоящие здоровые отношения без признаков абьюза и манипуляций. Обе стороны будут заинтересованы в построении серьезной связи. Не исключена скорая свадьба и появление наследников.

Источник: rsute.ru