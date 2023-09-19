Что объединяет Овнов, Раков, Весов и Козерогов — кармическая связь: миссия при рождении

Астрологи назвали четыре знака зодиака со схожей энергетикой — их объединяет миссия при рождении. Эти баловней судьбы связывают кармические узы.

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Для Овнов важно самовыражение. Это самый прямолинейный из знаков. Для того, чтобы достичь успеха, они готовы приложить неимоверные усилия. Овны действуют мощными рывками и зачастую в одиночку. При этом они быстро устают, берясь за дело сразу и без промедлений.

На первом месте для Раков всегда была и будет их семья. Они привязаны к своим истокам и традициям. Именно в семье этот знак зодиака черпает свои силы. Поэтому они так заботятся о тех, кто рядом, выстраивая прочный тыл. При этом им свойственна и независимость, и амбициозность.