Что объединяет Овнов, Раков, Весов и Козерогов — кармическая связь: миссия при рождении

Астрологи назвали четыре знака зодиака со схожей энергетикой — их объединяет миссия при рождении. Эти баловней судьбы связывают кармические узы.
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Для Овнов важно самовыражение. Это самый прямолинейный из знаков. Для того, чтобы достичь успеха, они готовы приложить неимоверные усилия. Овны действуют мощными рывками и зачастую в одиночку. При этом они быстро устают, берясь за дело сразу и без промедлений.
На первом месте для Раков всегда была и будет их семья. Они привязаны к своим истокам и традициям. Именно в семье этот знак зодиака черпает свои силы. Поэтому они так заботятся о тех, кто рядом, выстраивая прочный тыл. При этом им свойственна и независимость, и амбициозность.
Дипломатичные Весы привыкли лавировать между обстоятельствами. Они легко приспосабливаются к новому: это касается и отношений, и карьеры, и взгляда на мир. Лучше всего представители этого знака работают в команде. Они могут найти контакт с преуспевающими лидерами. Среди их друзей авторитетные персоны.
Карьеристы Козероги обычно медленно, но упрямо идут к своим целям. Они осознают, что торопливость может им навредить. Эти люди привыкли ставить перед собой высокие цели. При этом в отличие от Овнов, они никогда не выкладываются до конца, приберегая силы для решающего рывка.
По материалам elle.ru