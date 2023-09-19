Через несколько дней: Тельцы, Близнецы, Львы, Козероги трансформируют жизнь полностью — счастье с нуля

23 сентября станет поворотным сразу для нескольких знаков зодиака. Жизнь Тельцов, Близнецов, Львов и Козерогов после этого дня уже никогда не будет прежней.
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Представителям данных зодиакальных систем суждено пережить абсолютную трансформацию судьбы. Им придется начать свою линию бытия с нуля, но им это будет только на пользу.
Тельцы смогут сильно повысить уровень своего благосостояния благодаря участию в новом проекте.
Близнецы должны пережить некоторые испытания, однако высокая денежная награда сгладит все углы.
Львы вознесутся по карьерной лестнице на волне творчества и признания.
Козероги не зря много работали, после 23 сентября их карьера быстро пойдет вверх, придет заработок мечты.
Источник: rsute.ru