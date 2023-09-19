Осталось четыре дня до обнуления судеб Стрельцов, Козерогов и Рыб: избраны Вселенной

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Вселенная подготовила для представителей данных зодиакальных систем приятный сюрприз, она поможет этим людям переродиться, начать свою жизнь заново, переписав линию событий так, как им хочется, счастливо и благоприятно.

Стрельцы начнут свой новый путь с построения карьеры мечты. Козероги обойдут конкурентов и увидят огромные заработки.

Рыбы смогут наладить выгодное партнерство, которое приведет их к феноменальному успеху.

Источник: rsute.ru