«Берегитесь обманов»: Глоба предупредил о рисках 20 сентября

Предпоследняя неделя сентября, с 18 по 24 число, знаменует переход Солнца из созвездия Девы в Весы. Также состоится осеннее Равноденствие, что не может не сказаться на людских судьбах. Об этом предупредил подписчиков астролог Богдан Глоба.

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Известный звездочет дал расклад по каждому дню недели. В середине семидневки, 20 сентября, стоит не терять бдительность, даже если с утра все вроде бы складывается благополучно и успешно. Поскольку в конце дня есть риски обмана и трат.