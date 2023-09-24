Какие знаки зодиака чудом избегут беды в октябре - родились в рубашке

Овен

Овнов могут подстерегать неудачи, если они живут не так, как сами хотят. Могут возникнуть проблемы со здоровьем. Например, не хотите ходить на эту работу? Болят ноги. Не хотите жить с этим человеком? Колит сердце и т.д. Беды позволит избежать контроль за своей жизнью. Живите так, как сами того желаете и не будете болеть.

Телец

Над Тельцами нависла финансовая проблема. Планеты собрались дать вам под дых с такой силой, чтобы выбить все сбережения. Для того, чтобы сберечь накопленное, откажитесь от любых нечестных авантюр. Если в октябре вам поступит сомнительное предложение (а оно однозначно поступит!), где на кону будет крупная сумма денег, но от вас требуется провернуть нечистое дельце, не соглашайтесь. Вы не только ничего не заработаете в этой сделке, но и потеряете все что имеете сейчас.

Весы

На Весов в октябре будут постоянно сваливаться проблемы одна за другой. Причем каждая новая будет похлеще предыдущей. Но по какой-то неясной причине все эти проблемы будут решаться сами собой, не требуя никаких действий от Весов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».