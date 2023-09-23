Каким знакам зодиака срочно пора в отпуск - бархатный сезон подарит счастье

Козерог

Для Козерогов 2023 год проходит не слишком легко и просто. К осени они уже до такой степени устали, что мечтают о двух вещах: отоспаться и отключить рабочий телефон. Сейчас самое время осуществить это желание. Отправляйтесь в путешествие, чтобы вернуть себе силы.

Близнецы

Близнецам этой осенью стоит сходить в отпуск хотя бы на пять дней, даже если вы уже отгуляли положенное вам время. Осень – это для вас прекрасное время, чтобы освободиться от негатива. Ехать нужно в место силы. Как правило, такие места располагаются близи водоемов, гор и лесов.

Лев

Львам можно сходить в отпуск в октябре не потому, что вам нужно восстановление, а потому что в это время компания, в которой вы работаете, не будет в вас нуждаться. То есть тут два варианта: или уволят за ненадобностью, или переждете это время в отпуске.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».