Какие знаки зодиака Ангел-хранитель проведет по дороге счастья - с октября

Овен

У Овнов с 17 октября намечается значительный сдвиг в позитивную сторону. К счастливым изменениям представителей знака зодиака подтолкнет Ангел-хранитель с помощью некой крупной покупки. Например, они захотят поменять автомобиль или приобрести недвижимость. Мощный выброс денежной энергии предоставит Овнам выход на новый уровень успешности, вытащит из депрессии, позволит забыть о сложностях.

Близнецы

Близнецов в октябре Ангелы-хранители будут оберегать с особой заботой и трепетом. Дело в том, что Близнецам грозят проблемы со здоровьем, но благодаря своим защитникам, представители этого знака зодиака пройдут сложное время без потерь. Максиму, легкая простуда, не более. А также в этот период откроют ворота для получения сверхприбыли. Купите лотерейный билет, если нет шансов получить доход из другого источника. Например, если вам никто не должен или вы не планируете закрыть в ближайшие дни финансовую сделку.

Стрелец

Стрельцам стоит быть готовым к резким изменениям, потому что ваши Ангелы-хранители уже действуют. В октябре вы получите очень ценный подарок от своих защитников. Это может быть повышение по работе, а может быть долгожданный ребенок. Кстати, в этот период важно не отказываться ни от каких подарков. Если вы завтра найдёте под дверью бездомного котенка, то его придется забрать.

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