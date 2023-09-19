Новая жизнь! Каким знакам зодиака срочно надо взять себя в руки - успех и счастье

Лев

У Львов с середины октября ожидается длительная белая полоса. Это время лучше всего посвятить семье. Если у вас еще нет своей семьи, то отправляетесь на выходные к родителям. Планеты подарят много тепла и любви представителям этого знака зодиака при условии, что Львы сами потянутся к корням. Посещение родительского дома подарит не только вгутренюю гармонию, но также позволит урегулировать другие сферы. Вы можете встретить любовь или получить хорошее предложение по работе.

Весы

У Весов в ближайшее время будет перевес в сторону некой успешности. Счастье им сулит профессиональная сфера. То есть чем лучшее представители этого знака зодиака проявят себя в работе, тем лучше. Причем рабочая сфера затрагивает совершено разные аспекты: недостаточно хорошо и качественно выполнять свою работу. Так же важно поддерживать хорошие отношения с коллегами, не накалять отношения с партнерами и выстраивать адекватные отношения с клиентами.

Скорпион

У Скорпионов в конце сентября начале октября будет примерно три недели, в которые они могут успешно реализовать любой проект. Причем это касается не только рабочих отношений, но и личных, и дружеских и иных аспектов, не связанных с коммуникациями с людьми. Поэтому подумайте, что для вас сейчас приоритет, что особенно важно и сконцентрируйтесь на этом желании, потому что уже сейчас у вас есть шансы это желание исполнить.

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