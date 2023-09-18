Девы, Весы и Водолеи, из зодиакального круга не вырваться: судьба сама сделала разворот за вас с 18 сентября

Ни одному знаку зодиака еще не удалось вырваться из своего зодиакального круга, таков звездный порядок. Судьба сама сделает нужный разворот за нас.

События 18 сентября спрогнозировала астролог Тамара Глоба. Девам, Весам и Водолеям обещан очень удачный день.

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