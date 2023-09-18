Стрельцы, Козероги, Рыбы через пять дней переживут обнуление: старт в успешную жизнь

23 сентября станет поворотным для трех знаков зодиака: Стрельцов, Козерогов и Рыб.
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Представителей данных зодиакальных систем избрала Вселенная для обновления судьбы. Им дается редкая возможность начать жизнь с нуля, подкорректировав ее в лучшую сторону.
Стрельцы увидят выгодные коммуникации и смогут построить карьеру, о которой даже не мечтали, деньги польются в их карманы рекой.
Козероги смогут превзойти всех своих конкурентов и увидеть путь к богатству и изобилию.
Рыбы смогут наладить выгодное партнерство, которое приведет их к феноменальному успеху.
Источник: rsute.ru