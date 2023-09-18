Только Козерогам, Скорпионам и Водолеям так повезет в 2024 году: нахлынут деньги, придет любовь

Деньги. Фото: Global Look Press

Эти люди станут настоящими везунчиками.

В год Дракона Вселенная решила сделать щедрый подарок трем знакам зодиака. Она наградит удачей в 2024 году Скорпионов, Козерогов, Водолеев.

Эти люди будут ощущать себя фаворитами судьбы все 12 месяцев, выстраивая жизнь, к которой стремились долгое время.

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В их дома придет достаток, большие деньги, материальное благополучие. Не исключено повышение по службе и просто средства, которые придут буквально из ниоткуда, например, в виде крупного выигрыша.

В личной жизни тоже будут царить гармония и взаимопонимание.

Источник: rsute.ru

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