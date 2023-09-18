Карма очистится, счастье окутает: что надлежит сделать Овнам, Тельцам, Близнецам и Львам в ближайшее время

Астролог Тамара Глоба, прогнозы которой считаются достаточно точными, рассказала, как нужно провести этот понедельник, 18 сентября, представителям разных знаков зодиака.

Тогда будет удача и счастье, а карма очистится.

Овнам рекомендовано взяться за дела, которые были прерваны ранее. Хорошо бы заняться хобби, совершенно не думая о выгоде.

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