Карма очистится, счастье окутает: что надлежит сделать Овнам, Тельцам, Близнецам и Львам в ближайшее время

Астролог Тамара Глоба, прогнозы которой считаются достаточно точными, рассказала, как нужно провести этот понедельник, 18 сентября, представителям разных знаков зодиака.
Тогда будет удача и счастье, а карма очистится.
Овнам рекомендовано взяться за дела, которые были прерваны ранее. Хорошо бы заняться хобби, совершенно не думая о выгоде.
Тельцам нужно заняться чем-то полезным вместе с окружающими их людьми. В перспективе ждет удача в финансах.
Близнецам занятым бытом стоит навести порядок в хозяйстве, заняться сортировкой вещей. Гостей приглашать не стоит.
Львам нужно отказаться от конфликтов с руководством из-за денег и личных амбиций. Уделите время дому, помните о важности экономии.
По материалам телеграм-канала «Русское радио»