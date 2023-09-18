Карма очистится, счастье окутает: что надлежит сделать Овнам, Тельцам, Близнецам и Львам в ближайшее время

Жизнерадостная девушка. Фото: Global Look Press

Известный астролог Тамара Глоба сделала прогноз на 18 сентября.

Астролог Тамара Глоба, прогнозы которой считаются достаточно точными, рассказала, как нужно провести этот понедельник, 18 сентября, представителям разных знаков зодиака.

Тогда будет удача и счастье, а карма очистится.

Овнам рекомендовано взяться за дела, которые были прерваны ранее. Хорошо бы заняться хобби, совершенно не думая о выгоде.

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Тельцам нужно заняться чем-то полезным вместе с окружающими их людьми. В перспективе ждет удача в финансах.

Близнецам занятым бытом стоит навести порядок в хозяйстве, заняться сортировкой вещей. Гостей приглашать не стоит.

Львам нужно отказаться от конфликтов с руководством из-за денег и личных амбиций. Уделите время дому, помните о важности экономии.

По материалам телеграм-канала «Русское радио»

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