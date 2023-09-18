Глоба назвала знак, которого возвеличат на работе: коллеги ахнут от их зарплаты

Тамара Глоба. Стоп-кадр из видео: YouTube-канал Тамары Глобы

Эти люди смогут продвинуться благодаря своим решительным действиям.

Астролог Тамара Глоба предрекла Овнам большое будущее в профессиональной деятельности.

Совсем скоро они смогут сильно впечатлить свое начальство решительными и смелыми действиями, которые быстро разрешат рабочие задачи.

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Награда последует незамедлительно. Не исключено получение более высокооплачиваемой должности. Коллеги будут поражены взлету Овнов, не обойдется и без зависти.

Глоба рекомендовала Овна не тушеваться, ставить четкие цели и идти к ним, тогда они смогут достичь тех высот, которых достойны.

Источник: rsute.ru

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